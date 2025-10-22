إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي في الرقبة إثر اقتحام الاحتلال نابلس

فلسطين اليوم

أصيب شاب بالرصاص الحي في الرقبة، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام حي رأس العين بنابلس، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر في الإغاثة الطبية إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور العسكري، وجابت آلياتها أحياء وشوارع منها: فطاير و24 ورأس العين والباشا وكشيكة، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، ووقع إصابات.