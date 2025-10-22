باكستان تدين انتهاكات "إسرائيل" لاتفاق وقف النار في غزة: لتحرك دولي عاجل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 5 شهداء، و4 إصابات، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت "الصحة" في تقريرها اليومي، أن شهيداً ارتقى نتيجة استهداف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما تم انتشال 4 شهداء خلال الفترة المذكورة.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت " الصحة" إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,234 شهيدًا، و170,373 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.



وفي تقريرها، أكدت الصحة أن 88 شهيداً ارتقوا وأصيب 315 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، فيما انتشلت الطواقم جثامين 436 شهيداً.

وفي السياق استلمت وزارة الصحة 30 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 195 جثة.

وأعلنت أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 57 شهيد من قبل ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي نشرته الوزارة.