5834 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

كشف مركز معلومات فلسطين "مُعطى"، عن تسجيل 5834 اعتداءً نفذه المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 22 أكتوبر 2025، في تصعيد ممنهج ومتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح المركز في بيان، أن شهر أكتوبر الجاري فقط شهد 381 اعتداءً، توزعت بين اعتداءات جسدية مباشرة، وتخريب للممتلكات، واعتداءات على الأراضي والمحاصيل الزراعية.

ووثّق المركز ارتقاء 29 شهيداً نتيجة اعتداءات المستوطنين، إلى جانب 159 إصابة متفاوتة، منذ بداية التصعيد في أكتوبر 2023. كما سُجلت 693 حالة إطلاق نار و692 حالة رشق بالحجارة على المواطنين ومركباتهم.

وتعرضت الممتلكات الزراعية لاستهداف واسع، حيث سُجلت 448 حالة قطع وقلع للأشجار، إضافة إلى 97 حالة حرق لأشجار وممتلكات، و409 حالات سرقة طالت الأشجار والممتلكات الخاصة.

كما رُصدت 104 حالات تجريف أراضٍ، و312 حالة تضرر لمركبات المواطنين جراء الاعتداءات، فيما بلغت حالات الضرب والاعتداء الجسدي المباشر 425 حالة.

وأشار "مُعطى" إلى أن الاعتداءات أدت لتضرر 48728 شجرة، من بينها 37237 شجرة زيتون، في استهداف مباشر لمصدر رزق أساسي لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار سياسة الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، ما يشكّل تصعيدًا خطيرًا في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.