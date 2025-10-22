انتشال رفات شهيدين من غرب مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، اليوم الأربعاء، عن انتشال رفات شهيدين من منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني، بأن طاقم إنقاذ محافظة غزة نقل رفات الشهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي.

وزارة الصحة بغزة، أكدت من جانبها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت الصحة، في أحدث بيانات لها، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,234 شهيدًا 170,373 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.