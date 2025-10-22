أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ ومعركتنا معه جاءت ردًا على جرائمه

فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، اليوم الأربعاء، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة جاءت ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلتين والحصار والقتل الذي يمارسه ضد غزة.

وقال الناطق أبو حمزة، في خطاب مسجل: إن "المعركة فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة بالرد على كل هذا الإجرام بعبور تاريخي في أكبر عملية عسكرية معقدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف أن "محطة مفصلية وصعبة ومفترق طرق تاريخي نقف عنده أمة وشعبا ومقاومة في صراعنا الممتد مع من امتلكتهم شهوة القتل".

وتابع: "كنا جزءا أصيلا في معركة طوفان الأقصى منذ اليوم الأول".

وزف أبو حمزة، على شرف الإنجاز والصمود الكبير، ارتقاء المئات من مقاتلي وكوادر سرايا القدس والمتعاونين في كافة الاختصاصات، كما زف ارتقاء أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس.

وأعلن عن استشهاد أعضاء المجلس العسكري القادة، وهم:

محمد إسماعيل أبو سخيل

حسن علي الناعم

رياض صالح حشيش

يوسف حسني نبهان

مرزوق محمد الشاعر

محمود أحمد أبو شمالة

كما وأعلن عن استشهاد أعضاء "المجلس الركني" القادة، وهم:

إبراهيم محمد جمعة

محمد إبراهيم القطراوي

وائل رجب أبو فنونة

محمد زكي البيوك

ثائر منصور عابد

خالد موسى البنا

عبد الله محمود أبو عيادة

أيمن ناصر زعرب

ناجي ماهر أبو سيف (المتحدث العسكري السابق).

وقال الناطق باسم سرايا القدس: "أجهزنا على كل من تجرأ على مواجهة نخبتنا الباسلة التي أبدت جاهزية عالية من خلال غارات سريعة".

وأوضح على أن السرايا ستبقى مشروعاً لقتال العدو على أرض فلسطين وحتى لو استمرت سنوات، مشددًا على أن "سرايا القدس لن تترك سلاحها وتؤكد متانة العلاقة مع كامل فصائل المقاومة".

وتوجه بالتحية إلى حزب الله واليمن وإيران وشهيد فلسطين الحاج رمضان ولكل أحرار العالم وكل من دعم وساند غزة وفلسطين.

