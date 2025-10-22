الصحة بغزة: وصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وصول إلى مستشفيات قطاع غزة 5 شهداء (منهم 1 شهيد نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 4 شهداء انتشال)، و 4 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليوم، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، بحسب بيانات وزارة الصحة، إلى 68,234 شهيدًا 170,373 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ وقف إطلاق النار الذي بدأ في (11 أكتوبر 2025)، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 88 شهيد، و315 إصابة، وجرى انتشال 436 جثمان.