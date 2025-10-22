شهيد برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه مواطن أثنا تواجده في حي التفاح، ما أدى لاستشهاده على الفور.

وأضاف أنه جرى نقل جثمان المواطن إلى مستشفى المعمداني.

وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قد بلع 88 شهيد و311 إصابة.