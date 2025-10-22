لجميع محافظات غزة.. نشر أسماء المستفيدين من تعبئة الغاز

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن كشفات جديدة للأسماء المستفيدين من تعبئة إسطوانات الغاز المنزلي في جميع محافظات قطاع غزة الخمس.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى تسليم اسطوانتهم إلى "المناديب" الخاصة بهم، حيث يستفيد كل شخص نحو 8 كيلو من الغاز بسعر 60 شيكل لكل أسطوانة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قد أعلن في وقت سابق، عن دخول 14 شاحنة غاز طهي إلى قطاع غزة بعد سماح الاحتلال لها بالدخول، مؤكدًا أن هذه الكمية لا تلبي حاجات السكان وما هي إلا نقطة في بحر.

للإطلاع على إسماء المستفيدين من تعبئة الغاز (هنــــا ) . محافظة الشمال (هنا ).