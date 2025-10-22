الاحتلال يطلب من سكان حي صلاح الدين بخانيونس بالإخلاء الفوري

فلسطين اليوم

أبلغت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان حي صلاح الدين شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء الفوري.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرة من نوع "كواد كابتر" طلبت من المواطنين في هذا الحي بالإخلاء الفوري والتوجه نحو المناطق الغربية.

وأضاف المراسل، أن المنطقة التي طلب الاحتلال من سكانها بالإخلاء تقع ضمن المناطق المسموح بها لتواجد السكان حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

ولا تزال المناطق الشرقية التي تقع خلف الخط الأصفر يسيطر عليها الاحتلال بالقوة، ويمنع مواطنيها من العودة إليها.