وصول مجمع ناصر 30 جثمانًا لشهداء محتجزين لدى الاحتلال

فلسطين اليوم

وصل، اليوم الأربعاء، مجمع ناصر الطبي بخانيونس، 30 جثمانًا جديدًا لشهداء من قطاع غزة، كانوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول 30 جثمانًا جديدًا لشهداء كان الاحتلال قد احتجزها سابقًا إلى مجمع ناصر الطبي، ضمن الدفعة السابعة من عملية صفقة التبادل.

وأضاف أن لجنة الجثامين في وزارة الصحة تدعوا المواطنين ممن فقدوا ابناءهم خلال الحرب بزيارة المجمع للتعرف عليهم من خلال فحص رفات الجثامين.

وزارة الصحة في غزة، أكدت من جانبها، ان بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين.

وتسلمت وزارة الصحة في مجمع ناصر الطبي، 195 جثماناً من "إسرائيل" عبر الصليب الأحمر الدولي، منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في التاسع من أكتوبر الجاري. حيث جرى التعرف حتى اللحظة بحسب ما اعلنته وزارة الصحة في غزة على 57 شهيدا من قبل ذويهم.

وكانت الصحة بغزة، قد أكدت في وقت سابق، أن معظم الجثث الذين تسلمتهم من الاحتلال ضمن صفقة التبادل، مشوهة ويصعب على ذويهم التعرف عليهم.