ممثل برنامج الأمم المتحدة : أنقاض غزة تعادل 13 هرماً من أهرامات الجيزة

قال جاكو سيلييرس ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة اليوم الأربعاء22 أكتوبر 2025 إن كمية الأنقاض من غزة تعادل 13 هرما من أهرامات الجيزة وتقدّر بنحو 55 مليون طن.

وأشار إلى بدء جهود التعافي المبكر بإزالة الأنقاض كي تنطلق جهود إعادة الإعمار

ويشار الى ان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري بين حماس والمقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و216 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين