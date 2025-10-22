أطباء بلا حدود تحث على زيادة عمليات الإجلاء الطبي لمرضى غزة

الساعة 01:24 م|22 أكتوبر 2025
مرضى في غزة
مرضى في غزة

فلسطين اليوم

حثت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الأربعاء، على زيادة عمليات الإجلاء الطبي بشكل عاجل للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية في قطاع غزة.

وقالت المنظمة الدولية: إن "وقف إطلاق النار وفتح المزيد من المعابر  في غزة يقدم فرصة عاجلة لإنقاذ الأرواح".

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قتل واعتقل وشرد الطواقم الطبية بشكل قسري ومنعت بشكل ممنهج دخول الإمدادات لغزة".

 

