عقب لقاء نتنياهو وفانس : وقف النار في غزة سيصمد لكن الأمر ليس سهلاً

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 خلال مؤتمر صحفي في القدس مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو عقب اللقاء إن "هناك اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن أهدافنا في غزة، وسنقرّر معاً كيفية تطبيق المراحل التالية من خطّة ترامب".

وأشار إلى أنّ "هناك أفكاراً جيّدة بشأن اليوم التالي للحرب"، مؤكّداً أنّ "الشراكة مع أميركا تغيّر وجه الشرق الأوسط ولا مثيل لها".

من جانبه، لفت نائب الرئيس الأميركي إلى أن "المحادثات مع إسرائيل مكثّفة للمضي في تنفيذ خطّة ترامب"، مضيفاً أنّ "وقف النار في غزة سيصمد، لكن الأمر ليس سهلاً".

واعتبر أنّ "اتفاق غزة فرصة لتوسيع السلام في المنطقة"، مشدّداً على أنّ واشنطن "تعمل على ضمان ألاّ تشكّل حركة حماس تهديداً مرّة أخرى"، على حد زعمه.

وأوضح فانس أنّ "الولايات المتحدة تريد أن تجعل حياة الغزيّين أفضل"، مضيفاً: "أتطلّع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن المضيّ في خطّة ترامب".

كما أعرب عن تفاؤله باستمرار وقف إطلاق النار في غزة، وعن اعتقاده بأن ما يجري حاليا يعتبر فرصة للبناء على اتفاقات أبراهام، بحسب قوله.

ويشار الى ان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري بين حماس والمقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و216 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين