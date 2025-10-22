فلسطين اليوم

رفض حازم إمام نجم ومدرب مساعد الزمالك السابق في جهاز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، عروضا مالية مغرية وصلت إلى مليون جنيه للحديث عن كواليس رحيله من الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وأشاد الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق بإمام، مؤكدا أنه نموذج مشرف لأبناء النادي الحقيقيين.

وكان نادي الزمالك أعلن مؤخرا رحيل حازم إمام عن منصبه كمدرب مساعد بناء على طلبه الشخصي.

وأوضح إمام عبر حسابه على إنستغرام: "لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي، فهو كيان كبير وله كل الفضل علي. أنا قدمت استقالتي بعد أن شعرت أنني بلا دور حقيقي في الجهاز الفني، وقوبل طلبي بالاحترام الكامل."

وأضاف: "أنا دائما تحت أمر الزمالك وسأظل داعما له في كل مكان، وكل التوفيق للفريق في الفترة المقبلة."

وكشف ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" عن محادثة عبر تطبيق "واتساب" جمعته بحازم إمام، بين خلالها رفض الأخير مبلغ مليون جنيه مقابل الظهور الإعلامي وكشف أسرار رحيله عن الجهاز الفني.

وقال ميدو: "رغم حاجة حازم الشديدة للمال، إلا أنه رفض العرض. هذا دليل على رجولته وحبه للنادي، فهو نموذج مشرف لابن الزمالك الأصيل."

وأوضح ميدو أن إمام رفض أيضا عرضا بقيمة 20 ألف دولار لتقديم حلقة تلفزيونية يكشف فيها بعض أسرار النادي، مؤكدا أن حبه للنادي جعله يواصل العمل في قطاع الناشئين ومن ثم مع الفريق الأول بكل إخلاص، حتى قرر الرحيل احتراما لكرامته بعد أن شعر بأنه لا يملك دورا حقيقيا.

ويذكر أن حازم إمام لم يتقاض راتبه منذ خمسة أو ستة أشهر.