الثوابتة: عدد من الشهداء تم إعدامهم شنقاً أو بإطلاق النار من قرب
أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، د. إسماعيل الثوابتة، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد جثامين الشهداء ضمن اتفاق غزة، وقد ظهرت عليها آثار تعذيب واضحة.
وأفاد الثوابتة في تصريح صحفي، بأن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، مشدداً على أن الفحوص الرسمية أكدت أن عدداً من الشهداء تم إعدامهم شنقاً أو بإطلاق النار من قرب.
وطالب، الهيئات الدولية بملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.