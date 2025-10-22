الكابينت ينعقد غداً لبحث المرحلة التالية من اتفاق غزة

فلسطين اليوم

حدد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، موعد جلسته المقبلة، لبحث ومناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة.

وقالت القناة "14" العبرية: "لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الكابينت ينعقد مساء غد الخميس".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، استناداً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و216 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين.