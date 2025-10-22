هل يعود كلوب لتدريب ليفربول؟

فلسطين اليوم

ألمح المدرب الألماني يورغن كلوب إلى إمكانية عودته لتدريب ليفربول الإنجليزي يوما ما، واصفا الأمر بأنه "ممكن نظرياً"، معربًا عن ثقته الكاملة بقدرة المدرب الحالي أرني سلوت على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وفي تصريحات له خلال بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي" أمس الاثنين، قال كلوب: "لقد صرحت سابقاً أنني لن أدرب فريقاً آخر في إنجلترا، لذا إذا عدت فسيكون ذلك إلى ليفربول فقط، وفقا لمواقع رياضية عالمية".

وأردف قائلا: "من الناحية النظرية، هذا ممكن". ومع ذلك، أعرب عن رضاه عن دوره الحالي كرئيس للكرة العالمية في شركة "ريد بول"، مضيفاً: "أستمتع بما أقوم به الآن".

وتابع: "لا أفتقد التدريب اليومي، ولا الوقوف تحت المطر لساعات، ولا المؤتمرات الصحفية ثلاث مرات أسبوعياً، ولا غرفة الملابس".

وأشار كلوب إلى أن عمره لا يزال يسمح باتخاذ قرارات مستقبلية، قائلاً: "أنا في الـ58 من عمري، قد يبدو هذا كبيراً بالنسبة للبعض، لكنه ليس كذلك من وجهات نظر أخرى. ربما أتخذ قراراً بعد سنوات، لا أعلم".

وعلى الرغم من الخسائر الأربع المتتالية التي مني بها ليفربول لأول مرة منذ نوفمبر 2014، بعد هزيمته 2-1 أمام مانشستر يونايتد على أرضه يوم الأحد، أبدى كلوب تفاؤلاً بقدرة سلوت على تصحيح المسار.

وأشاد باللاعبين فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي، واصفاً إياهما بـ"الموهبة المذهلة" و"اللاعب الرائع"، ومؤكداً أن التشكيلة الحالية "ممتازة" وأن "ليفربول سيكون بخير".

وكان كلوب، البالغ من العمر 58 عاماً، قد غادر ليفربول بنهاية موسم 2023-2024 بعد فترة تدريب استمرت 9 سنوات، قاد خلالها الفريق لتحقيق كافة الألقاب الكبرى تقريباً، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلفه المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بأن أصبح أول مدرب هولندي يفوز بالدوري الإنجليزي.