بالأسـماء: الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة تطال مدنًا عدة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المواطنين، بينهم طفل وعدد من الأسرى المحررين، رافقها اعتداءات وتنكيل بالمواطنين وتخريب للمنازل.

ففي مدينة نابلس ومخيم بلاطة، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: علي القوقا، محمد شادي صلاح، جهاد القطب، وسليم الشوا، بعد اقتحام مناطق الجبل الشمالي والطور وشارع ابن رشد ومخيم بلاطة، وتخريب محتويات عدد من المنازل.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة اعتقلت المطارد محمد مرشود "الصوص" بعد محاصرة منزل كان يتحصن بداخله، كما اعتقلت والده حسن مرشود.

وفي القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال الخاصة على شابين في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، ونكّلت بهما قبل أن تعتقل أحدهما، وسط استدعاء أحد المستوطنين للمشاركة في عملية الاعتقال.

أما في محافظة الخليل، فقد شنت قوات الاحتلال حملة هي الأوسع هذا الأسبوع، طالت عشرات المواطنين من بلدات دورا، يطا، الهجرة، مخيم الفوار، ووادي الشاجنة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في دورا واعتقلت الأشقاء أمجد، ماجد، وهشام الشوامرة، إضافة إلى موسى إبراهيم الشوامرة، وضياء سالم، ومحمد مصطفى أبو هواش، ورائد إبراهيم محمد.

كما اعتقلت من قرية الهجرة كلًّا من: وسيم محمد محمود مشارقة، مصعب مشارقة، لؤي مشارقة، والطفل ضياء إياد ياسر مشارقة (15 عامًا).

وفي بلدة يطا، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة طالت المواطنين: عاطف رباع ونجله مؤمن، براء إبراهيم الهريني، إسماعيل عمور أبو دية، عيسى صالح، زكريا صالح، سفيان العمور، الشيخ خليل ربعي، إياد العمور، عيسى محمد العمور، الشيخ إبراهيم الهذالين من البادية "أم الخير"، مهند ربعي، قصي العمور، وأسامة العمور.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار واعتقلت عصام المعيوي ونجليه يزن وهاشم.

ومن قرية واد الشاجنة، طالت الاعتقالات كلاً من: سامي محليس، نور شاهين، شادي شاهين، ومدحت شاهين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عايش عبد الناصر اخليل (30 عامًا) من بيت أمر شمال الخليل، بعد اقتحام منزله.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت الشاب رأفت عويصي من حي كفر سابا، كما داهمت بلدتي كفر ثلث وعزون شرق المدينة واعتقلت الطفل غيث أمين شواهنة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شراكة وأحمد مصاروة من مخيم الجلزون، بعد اقتحام المخيم فجرًا وتفتيش منازلهم.

بينما في طولكرم، جرى اعتقال الشاب رائد عوني نعالوة من بلدة شويكة شمال شرقي المدينة.

قائمة المعتقلين:

علي القوقا – الجبل الشمالي – نابلس

محمد شادي صلاح – شارع ابن رشد – نابلس

جهاد القطب – الطور – نابلس

سليم الشوا – مخيم بلاطة – نابلس

حسن مرشود – مخيم بلاطة – نابلس

محمد مرشود "الصوص" (مطارد) – مخيم بلاطة – نابلس

موسى إبراهيم الشوامرة – دورا – الخليل

أمجد عيسى الشوامرة – دورا – الخليل

ماجد عيسى الشوامرة – دورا – الخليل

هشام عيسى الشوامرة – دورا – الخليل

ضياء سالم – دورا – الخليل

محمد مصطفى أبو هواش – دورا – الخليل

رائد إبراهيم محمد – دورا – الخليل

وسيم محمد مشارقة – الهجرة – الخليل

مصعب مشارقة – الهجرة – الخليل

لؤي عبد الجليل مشارقة – الهجرة – الخليل

الطفل ضياء إياد ياسر مشارقة (15 عامًا) – الهجرة – الخليل

براء إبراهيم حسن الهريني – يطا – الخليل

إسماعيل عمور أبو دية – يطا – الخليل

عاطف رباع – يطا – الخليل

مؤمن عاطف رباع – يطا – الخليل

عيسى صالح – يطا – الخليل

زكريا صالح – يطا – الخليل

سفيان العمور – يطا – الخليل

الشيخ خليل ربعي – يطا – الخليل

إياد العمور – يطا – الخليل

عيسى محمد العمور – يطا – الخليل

الشيخ إبراهيم الهذالين – البادية/أم الخير – يطا – الخليل

مهند ربعي – يطا – الخليل

قصي العمور – يطا – الخليل

أسامة العمور – يطا – الخليل

عصام المعيوي – مخيم الفوار – الخليل

يزن عصام المعيوي – مخيم الفوار – الخليل

هاشم عصام المعيوي – مخيم الفوار – الخليل

سامي محليس – واد الشاجنة – الخليل

نور شاهين – واد الشاجنة – الخليل

شادي شاهين – واد الشاجنة – الخليل

مدحت شاهين – واد الشاجنة – الخليل

الأسير المحرر عايش عبد الناصر اخليل – بيت أمر – الخليل

رأفت عويصي – حي كفر سابا – قلقيلية

الطفل غيث أمين شواهنة – كفر ثلث – قلقيلية

محمد شراكة – مخيم الجلزون – رام الله

أحمد مصاروة – مخيم الجلزون – رام الله

رائد عوني نعالوة – شويكة – طولكرم