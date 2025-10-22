"الكنيست" يصوت اليوم على مشروع "قانون ضم الضفة"

فلسطين اليوم

تصوّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق فيها.

وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز هو من سيطرح مشروع القانون للتصويت.

وفي حال تم إسقاط مشروع القانون اليوم، لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية على الكنيست لمدة ستة أشهر.

وكانت الكنيست قد صادقت، في تموز/يوليو الماضي، على إعلان يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية بأغلبية 71 عضو كنيست.

ولاقى قرار الكنيست الداعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تنديداً دولياً واسع النطاق، واعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، وخطوة تقوّض بشدة إمكانية تطبيق "حل الدولتين".