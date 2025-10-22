الاحتلال يُعلن تسلم جثة القتيل تمير أدار ضمن اتفاق غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن استلام جثة الرقيب أول (احتياط) تمير أدار ضمن ترتيبات صفقة التبادل مع المقاومة في غزة.

وكان تمير يشغل نائب ضابط الأمن وعضو فريق الطوارئ في مستوطنة "نير عوز" وأسر في السابع من أكتوبر.

أمس، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستسلم جثتي أسيرين إسرائيليين تم انتشالهما في غزة.

وقالت الكتائب في تدوينة على تلغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة وذلك عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة (6:00 ت.غ)".

ومساء الاثنين، أعلنت "إسرائيل" أنها تسلمت من الصليب الأحمر بقطاع غزة جثة أسير، ليرتفع إجمالي ما تسلمته من "حماس" إلى 14 جثمانا.

وبعد التسليم المرتقب اليوم، تكون "حماس" قد أفرجت منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن 20 أسيراً إسرائيلياً حياً، ورفات 16 أسيراً من أصل 28، فيما تقول "تل أبيب" إن إحدى الجثث التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من أسراها.