الإمارات: أي ضم لأراضي الضفة هو خط أحمر بالنسبة لنا

فلسطين اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أن أي ضم لأراضي الضفة الغربية المحتلة هو بمثابة خط أحمر بالنسبة لهم.

"وقال قرقاش لوكالة "رويترز" للأنباء: "يجب الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، ولكن في الوقت نفسه ضمان دولة فلسطينية".

وعن دور السلطة الفلسطينية في القيادة الفلسطينية، قال الوزير الإماراتي: "لا تزال ضرورية، لكن الإمارات كانت على الدوام الوحيدة التي دعت إلى إصلاحات في السلطة".