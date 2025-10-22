استشهاد مواطن بقصف مسيرة للاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد سائقها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها وخروقاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة في لبنان؛ مُستهدفة بلدة الخيام بإطلاق نار تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والمسير في الأجواء اللبنانية.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تواصل قوات الاحتلال خرقه بشكل شبه يومي، إذ وثّقت الجهات اللبنانية أكثر من 4 آلاف و500 خرق منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين والعسكريين.

كما لا تزال "إسرائيل" تحتل خمس تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تخضع للاحتلال منذ عقود.