الولايات المتحدة تتحكم بكل شيئ في غزة وتراقب التحركات عن كثب

فلسطين اليوم

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب كل تحرك في غزة، بل ويوافقون على بعض الإجراءات أو يمنعونها.

وأضافت القناة نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن ذلك يتم بواسطة مقر القيادة الخاصة الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة "كريات غات"، في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كان حاضرًا في المقر قوله إنّ "إسرائيل أشبه بمحمية أمريكية، إذ أن الأميركيين يراقبون كل ما يحدث في غزة، ويقومون بكل ما بوسعهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا أحيانًا من تنفيذ بعض العمليات".

وخلال زيارته لـ "إسرائيل" أمس، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنّ "الوضع حساس"، موضحاً أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، متابعاً، "أسمع من يقول إن أي خرق لوقف إطلاق النار يعني نهاية الاتفاق، وهذا غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف فانس أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين، لكنه شدد على أنّ قضية اعادة الجثامين معقدة ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها، مؤكداً على أنّه "إذا لم تتعاون حماس، فسوف تمحى من الوجود". على حد قوله.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و216 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين