ما سبب إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، عن سبب إقالة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنبغي.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن إقالة نتنياهو لهنبغي من منصب رئيس مجلس الأمن القومي أتت بسبب مواقفه في قضايا أمنية. على حد قولها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أقال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي على خلفية معارضته العدوان الإسرائيلي على قطر وعملية احتلال مدينة غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "يتقدم رئيس الوزراء بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف: "يعتزم رئيس الوزراء تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايخ، قائمًا بأعمال رئيس المجلس فورًا"، دون تفاصيل عن أسباب وملابسات الإقالة.