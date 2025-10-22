طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار وجاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية الخاصة بطقس فلسطين، أن يكون الجو في ساعات المساء غائمًا جزئيا إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.