"التربية" تبحث مع اليونيسف سبل دعم التعليم وإعادة الإعمار في غزة

فلسطين اليوم

بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الثلاثاء، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أوجه التعاون المشترك في ملف إعادة إعمار قطاع غزة؛ خاصة في الجوانب التعليمية والتعافي الطارئ.

وناقش اللقاء، وفق بيان للوزارة، سبل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطلبة والمعلمين في ظل التحديات الإنسانية والميدانية الصعبة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تضمن ديمومة التعليم وجودته.

وفي هذا السياق، أكد برهم أهمية تعزيز الشراكة مع اليونيسف والمؤسسات الدولية في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على ضرورة التركيز على إعادة بناء وتأهيل وتوفير المدارس والمراكز التعليمية، وتعزيز مرتكزات الدعم النفسي - الاجتماعي للطلبة، وتوفير الموارد التعليمية والتقنية اللازمة للتعافي والتأهيل.

من جهته، عبّر وفد اليونيسف عن التزام المنظمة بدعم القطاع التعليمي في قطاع غزة، واستعدادها للعمل بشكل مشترك مع الوزارة؛ لتحديد الأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الراهنة؛ لتنسيق الاستجابة التعليمية والإنسانية في قطاع غزة، وتوفير مستقبل أفضل للأطفال وللطلبة.