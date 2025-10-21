كتائب القسام تسلم جثتي أسيرين "إسرائيليين"

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن تل أبيب تسلمت من الصليب الاحمر جثتي أسيرين للاحتلال من قطاع غزة.

وتسلم الصليب الأحمر من كتائب عز الدين القسام، جثتي أسيرين للاحتلال تم استخراجهما الثلاثاء في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الشاباك أنه استلم من سيارات الصليب الأحمر جثتي إسرائيليين بعد تسلمهما من نقطة معينة جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق، عزمها تسليم الجثتين، وأن عملية التسليم ستتم الساعة 9 مساء بتوقيت القدس.

وبتسليم جثتي الأسيرين تكون حماس أعلنت عن تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 15 أسيرا من أصل 28، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وتقول حركة "حماس" إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها، في حين يعرقل الاحتلال إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث.