"الإعلامي الحكومي": 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزةمن أصل 6600

فلسطين اليوم

أفاد "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة، بأن 986 شاحنة مساعدات فقط، دخلت إلى القطاع، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار؛ بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار.

وقال "المكتب الإعلامي" في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها حتى مساء الإثنين 20 أكتوبر الجاري، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في نصوص القرار.

وأوضح: "تضمنت القوافل الإنسانية 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية المختلفة".

ونوه إلى "نقص حاد" في المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان بشكل مباشر للحياة اليومية، بعد أشهر طويلة من الحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبيّن "الإعلامي الحكومي" أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار "لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 يُفترض دخولها يومياً".

واعتبر أن ذلك "يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون مواطن في غزة".

وأكد أن هذه الكميات المحدودة "لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية"، وأن القطاع بحاجة ماسّة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً.

وشدد على ضرورة أن تشمل المساعدات المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وجدد "الإعلامي الحكومي" التأكيد على استعداد الجهات الحكومية مواصلة تنسيقها الكامل مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع محافظات قطاع غزة والمرافق الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني.