الأمم المتحدة: 50% من سكان غزة يعانون الجوع

فلسطين اليوم

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 50 بالمئة من سكان قطاع غزة، ما زالوا يعانون من الجوع بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية باتجاه القطاع المتمثلة في عرقلة وصول الامدادات والمساعدات الإنسانية الكافية.

وشددت الأمم المتحدة، على ضرورة إعادة بناء الهيكلية المتعلقة بالغذاء في غزة.

وأشارت إلى أن الوضع في شمال قطاع غزة، هو الأسوأ.

ورغم الإعلان في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قبل أسبوعين، إلا أن الاحتلال ما زال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية الطارئة والمنقذة للحياة إلى القطاع، وبحسب اتفاق ترامب ذات العشرين بندًا، إذ من المفترض أن يتم إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلا أن العدد المسموح به الآن هو أقل من النصف.

وهذه الخطوات "الإسرائيلية" المرفوضة والتي تعارض اتفاق إنهاء الحرب، تساهم في مفاقمة صورة الأوضاع المعيشية والانسانية المتردية أصلاً، لأكثر من مليوني شخص غزي.