القسام يعلن تسليم جثتين جديدتين لأسيرين "إسرائيليين" اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أنها ستسلم جثتين جديتين لأسيرين "إسرائيليين"، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت كتائب القسام، أنها ستسلم منظمة الصليب الأحمر الدولي الجثتين اللتين تم استخراجها اليوم، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غزة.

وبموجب ذلك، يقوم الصليب الأحمر بنقلهما إلى الكيان المحتل.

وسلمت المقاومة في غزة، منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في التاسع من أكتوبر الجاري، 18 جثة إسرائيلية من أصل 28، وتعكف على تسليم البقية لكنها تجد صعوبة في العثور عليهم، بسبب نقص الامكانات والمعدات اللازمة لاستخراجهما من الأرض وأسفل الأنقاض.