الأغذية العالمي: الامدادات الإنسانية التي تصل غزة محدودة

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الامدادات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة محدودة، وتكفي لنصف مليون شخص فقط لمدة أسبوعين.

وقال الأغذية العالمي: إن" أكثر من 530 شاحنة مساعدات تم إدخالها إلى غزة منذ الإعلان إلى التوصل لوقف إطلاق النار".

وأضاف أن بعض المساعدات تصل إلى شمال غزة، لكن ليست بالكميات المطلوبة.

ويعرقل جيش الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، حيث من المفترض وبحسب اتفاق ترامب أن يتم السماح بإدخال 600 شاحنة يوميا إلى القطاع، ويسمح فقط بإدخال نصف العدد أو أقل، وهو ما يفاقم من الأزمة المعيشية.