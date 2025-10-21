إصابة جنديين إسرائيليين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة جنديان إسرائيليان بجروح في قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري، بأن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة في حادث عملياتي في غزة.

وأضاف أنه جرى نقلهما إلى الداخل المحتل، بواسطة طائرة مروحية.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تفجير عبوة ناسفة في المناطق المسيطر عليها داخل الخط الأصفر شرق محافظة خانيونس.