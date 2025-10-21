أسعار العملات
دولار أمريكي3.28
يورو3.82
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.63
جنيه إسترليني4.4
الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين
أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان من مخيم جنين خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال نقلت المعتقلين الأربعة وهم: (من فداء سلامة، ولؤي محمد أبو دية، ومحمد زياد أبو دية، وعلاء الدين فتحي حسين أبو زينة) إلى جهة غير معروفة".
ولا يزال جيش الاحتلال يعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية، إلى جانب ممارسة أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد بحقهم.