الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين

الساعة 02:14 م|21 أكتوبر 2025
اعتقالات في الضفة
فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة شبان من مخيم جنين خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن "قوات الاحتلال نقلت المعتقلين الأربعة وهم: (من فداء سلامة، ولؤي محمد أبو دية، ومحمد زياد أبو دية، وعلاء الدين فتحي حسين أبو زينة) إلى جهة غير معروفة".

ولا يزال جيش الاحتلال يعتقل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة للغاية، إلى جانب ممارسة أبشع أنواع التعذيب والاضطهاد بحقهم.

 

جنين الضفة الغربية اعتقال