الشفاء الطبي بغزة يعلن بدء أعمال توسعة لتعويض المباني والاقسام المتضررة

فلسطين اليوم

أعلن مجمع الشفاء الطبي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن بدء أعمال توسعة وإنشاءات جديدة داخل المجمع الطبي لتعويض المباني والأقسام المتضررة خلال العدوان الإسرائيلي الذي عاشه القطاع على مدار عامين كاملين.

ونوه مجمع الشفاء، إلى ذوي الشهداء الكرام الذين وُوريت أجساد أبنائهم داخل حرم المجمع، بأنه سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة نقل الرفات إلى المقبرة المعتمدة خلال الأيام القريبة القادمة، مع مراعاة كل الإجراءات الشرعية والإنسانية اللازمة.

وقدمت بخالص الاحترام والتقدير لأسر الشهداء الأعزاء، مؤكدًا على حرصه الشديد على إنجاز هذا العمل بما يصون كرامة الشهداء ويحفظ حرمة المكان.