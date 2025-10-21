فانس يصل "إسرائيل" لبحث اتفاق إنهاء الحرب في غزة

فلسطين اليوم

وصل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى الكيان الإسرائيلي لدفع المباحثات إلى تنفيذ المرحلة الثانية والبحث في أخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستقبل فانس في مطار "بن غوريون"، كلاً من نائب رئيس وزراء الاحتلال ياريف لفين، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، قد وصلا قبل أيام الكيان الإسرائيلي والتقيا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤلون إسرائيليون أخرون لمتابعة وبحث اتفاق إنهاء الحرب.