بلدية خانيونس: الاحتلال دمر نحو 300 كيلو متر من خطوط المياه والصرف الصحي

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم بلدية خانيونس، صائب لقان، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر في حرب الإبادة أكثر من 300 كيلو متر من خطوط المياه ومثلها من خطوط الصرف الصحي في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال لقان: إن "الاحتلال تعمد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي في غزة"، مشيرًا إلى أن نحو 900 ألف مواطن ونازح يعيشون في المحافظة، وبحاجة إلى إيصال المياه إليهم.

وأوضح أن خانيونس بحاجة إلى 60 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومي، ولكن ما يصلها هو 15 إلى 20 ألف يومياً.