رئيس المخابرات المصرية يصل "إسرائيل" لهذا السبب!

فلسطين اليوم

يصل رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد في زيارة غير معلنة، اليوم الثلاثاء، إلى الكيان الإسرائيلي لبحث آخر التطورات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وملفات أخرى إقليمية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن رشاد سيلتقي خلال زيارته المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني.

مكتب رئاسة الوزراء للاحتلال، بدوره، قال: إن "المباحثات مع رشاد ركّزت على الدفع بخطة الرئيس ترمب والعلاقات المصرية الإسرائيلية وتعزيز السلام وعلى قضايا إقليمية أخرى".

ومن المقرر، أن يصل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الكيان الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة، لبحث خطة ترامب التي تقضي بإنهاء الحرب في غزة، ودفع المحادثات إلى المرحلة الثانية.