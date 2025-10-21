الصحة بغزة تتسلم 15 جثة جديدة محتجزة لدى الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت 15 جثة فلسطينية محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي غير معروفة الهوية، ضمن الدفعة السادسة، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من 165 جثة.

وأكدت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن 13 شهيدًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع (منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 6 شهيد انتشال)، و 8 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025، بلغ 87 شهيدًا، و311 إصابة، إلى جانب انتشال 432 جثمان.

ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الصحة، إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68,229 شهيدًا 170,369 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.