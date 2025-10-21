الأونروا: إسرائيل تمنع دخول آلاف الشاحنات الضرورية لغزة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن "إسرائيل" تمنع دخول آلاف الشاحنات الضرورية لقطاع غزة.

وأوضح، أن "إسرائيل" تمنع إدخال ما يعادل 6,000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، وهي تكفي سكان القطاع من المواد الغذائية لمدة ستة أشهر.

كما تمنع دخول مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.

وبين، أن ما سُمح بدخوله هو عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مواد تجارية، في حين أن 95% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية ولا يملكون القدرة على شراء هذه المواد.