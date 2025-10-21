مئات المستعمرين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت محافظة القدس، أن 693 مستعمرا اقتحموا باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستعمرين منذ بدء حرب الإبادة، ما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.