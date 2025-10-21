خرق أمني خطير: سرقة شاحنة لجيش الاحتلال من قاعدة بغلاف غزة

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، عن حادثة أمنية خطيرة تمثلت في سرقة شاحنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل قاعدة في منطقة غلاف غزة، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ولم يتم اكتشاف السرقة إلا بعد أن لاحظ لواء في الاحتياط الشاحنة المسروقة بالصدفة وقام بمطاردتها.

وقد وصفت مصادر أمنية مطلعة الحادثة بأنها تعكس 'إهمالاً خطيراً'، داعية الجيش إلى 'الاستفاقة'.

وفقاً للتقرير، تم إبلاغ شرطة محطة نتيفوت في منطقة النقب بالحادثة بينما كانت الشاحنة المسروقة تسير على الطريق بين مفرق كيبوتس سعد ومدينة نتيفوت.

ولا يزال الغموض يلف كيفية تمكن اللصوص من التسلل إلى القاعدة العسكرية المحصنة، وسرقة الشاحنة، والخروج بها دون أن يتم رصدهم أو إيقافهم.

وبمحض الصدفة، كان اللواء احتياط يوسي باخر متواجداً في المنطقة ورأى الشاحنة العسكرية تسير بشكل مريب.

وعلى الفور، انطلق باخر بمركبته الخاصة في مطاردة خلف الشاحنة المسروقة.

وخلال المطاردة، اضطر السارق إلى التوقف على جانب الطريق، وترك الشاحنة هناك وفرّ هارباً من المكان.

تثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مستوى التأمين والحراسة في القواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خاصة تلك الواقعة في مناطق حساسة وملاصقة لقطاع غزة.

كما تسلط الضوء على جرأة اللصوص وقدرتهم على اختراق منظومة أمنية يفترض أنها مشددة.

ولم يصدر جيش الاحتلال أي تعقيب رسمي على الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر.