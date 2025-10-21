مستعمرون يحرقون 3 خيام في مسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أحرق مستعمرون، صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، 3 خيام غير مأهولة، في واد الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل فؤاد العمور: إن عددا من المستعمرين أحرقوا ثلاث خيام غير مأهولة في وادي الجوايا، تعود ملكيتها للشقيقين موسى وعيسى حسن شواهين، وللمواطن عيسى محمد شواهين.

كما يواصل المستعمرون المدججون بالسلاح برعي مواشيهم في أراضي المواطنين الزراعية، وعمدوا على تكسير الأشجار في قرية الزويدين ببادية يطا جنوب الخليل.