من هي جثة الإسرائيلي التي سلمتها المقاومة الليلة الماضية؟

فلسطين اليوم

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، هوية جثة "إسرائيلي" كانت محتجزة في قطاع غزة، وتسلمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وأعلن جيش الاحتلال يعلن أن الجثة التي سلمتها المقاومة في غزة الليلة الماضية ضمن ترتيبات صفقة التبادل هي للرقيب أول تال حاييمي قائد فصيلة الحراسة في مستوطنة "نير عوز" الذي أسر خلال معارك 7 أكتوبر.

وتسلم جيش الاحتلال الجثة من الصليب الأحمر، لتكون الجثة الـ13 التي يتم تسليمها منذ دخول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيّز التنفيذ.





وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسلمت جثة أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة محتجز إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «وفقًا للمعلومات الواردة، فإن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة اللقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيُنقل نعش أحد المحتجزين المتوفّين إلى عهدته».