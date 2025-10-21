لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

فلسطين اليوم

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لن يدخل إلى قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لأسباب أمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث الهيئة أن فانس سيصل تل أبيب، ظهر الثلاثاء، ويعتزم دخول غزة للاطلاع على سير اتفاق وقف الحرب في القطاع.

إلا أن الهيئة عادت وأكدت في تقرير منفصل أن فانس "سيكتفي بمتابعة الأوضاع في القطاع عن بُعد". ورجحت أن يجري ذلك "من خلال شاشات خاصة في مقر وزارة الحرب (الكرياه) بتل أبيب". وأرجعت الهيئة عدم دخول فانس إلى غزة "لأسباب أمنية".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن فانس سيتابع الوضع في غزة "عبر طائرة مسيّرة، ولن يدخل فعلياً إلى القطاع لأسباب أمنية".

والأسبوع الماضي، قام مبعوثا الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بجولة في القطاع. وبوقت سابق اليوم، وصل ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل، عشية وصول فانس، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.