قوات خاصة "إسرائيلية" يختطفون شاباً جنوب جنين

فلسطين اليوم

اختطفت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون"، فجر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، شابا من قرية عنزا جنوب جنين، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستعربين اقتحموا القرية، وحاصروا منزل الشاب مجاهد زكي صدقة (37 عاما)، وقاموا باختطافه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجرا بلدة برقين غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل، وأطلقت قنابل الغاز، واعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح.