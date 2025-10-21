طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائمًا جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو صافً بوجهٍ عام حارا نسبيا الى حار وجاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.