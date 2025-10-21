المقاومة تسلم جثة أسير "إسرائيلي" جديد

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الإثنين، أنها سلمت جثة أحد جنود الاحتلال، التي كانت تحتفظ بها، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وتنفيذا لبنود اتفاق غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، أنها ستسلم عند الساعة الثامنة مساءً، جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة.

ولاحقًا؛ أعلنت "إسرائيل" أنها تسلمت من الصليب الأحمر بقطاع غزة جثة أسير جديد، ليرتفع عدد الجثث التي استلمتها "تل أبيب" إلى 14.

ومساء الأحد، سلّمت كتائب القسام جثتيْ أسيرين إسرائيليين، في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وتقول حركة حماس إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

ومنذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرا "إسرائيليا" حيا، وجثث 14 أسيرا من أصل28.

ورغم الاتفاق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن 97 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 230 آخرون، جراء 80 خرقا نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.