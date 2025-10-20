حازم قاسم: الاحتلال يستمر في خرق وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة.

وقال: "نعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير.

وشدد أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف واستهداف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم.

وأضاف "قاسم" أن من بين الصعوبات التي تواجهها الحركة في تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، لافتاً إلى أنه تم إيضاح ذلك للوسطاء.

وأشار إلى أن حماس تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها.

وتابع: "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته"، لافتا إلى أن الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى.

وأكد أن الاحتلال لم يتخل عن سياسة التجويع في وجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.