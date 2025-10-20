بلدية غزة: نحتاج آليات لإزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، الحاجة الكبيرة لإدخال معدات وآليات ثقيلة، لانتشال المفقودين تحت أنقاض المباني والمنشآت، إثر عمليات القصف والنسف الإسرائيلية التي خلفت حالة دمار كبيرة في القطاع.

وبين السراج، في تصريحات إعلامية، مساء الإثنين، حاجة البلدية أيضًا لكميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء، لاستخدامها في إصلاح شبكة المياه ومنظومة الصرف الصحي المدمرة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أكد أن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود ما بين (65 إلى 70 مليون طن) من الركام والأنقاض.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذا الركام يضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، التي دمّرها الاحتلال عمدًا، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقال إن عمليات إزالة الركام تواجه معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، وإغلاق المعابر بشكل كامل، إلى جانب المنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين.

وشدد على أن هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 20,000 جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.