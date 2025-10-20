الاحتلال يصيب فلسطينيًّا بالقدس ويقتحم مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أصيب فلسطيني، مساء اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال القدس المحتلة، فيما اقتحمت آليات إسرائيلية مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة رصاص حي في القدم، لشاب على معبر قلنديا، وتم نقله إلى المستشفى.

ولم يوضح الهلال تفاصيل أخرى، لكن عمالا فلسطينيين تعرضوا خلال الأيام الماضية للقتل أو الإصابة أو الاعتقال، على يد جيش الاحتلال، خلال محاولتهم الوصول لأعمالهم في الداخل المحتل، عبر اجتياز الجدار الفاصل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من المدينة، ومحيط "مقام يوسف"، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نذير صباح، بعد مداهمتها مكان عمله وسط بلدة قفين شمال طولكرم، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة عطارة وقرية دير عمار، في محافظة رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.